Avec les performances insuffisantes de Florenzi, Paris va encore devoir changer de latéral droit. Pour le moment, peu de noms circulent hormis Serge Aurier.

En très grande difficulté en Ligue des Champions, Alessandro Florenzi ne devrait pas être conservé par le PSG. Et une fois de plus, Leonardo va devoir partir à la recherche d’un latéral droit. Mais dans un secteur assez fermé, le directeur sportif parisien va devoir flairer le bon coup pour remplacer l’international italien. Et à moindre coût…

Serge Aurier de retour ?

Pour le moment, la seule piste qui revient, c’est Serge Aurier. 4 ans après son départ du PSG, le latéral ivoirien pourrait revenir. A Tottenham, il a fait le tour du propriétaire et pourrait être intéressé par un retour en Ligue 1. Mais hormis Aurier, aucune piste ne semble crédible. Ce qui est sûr, c’est que Leonardo est au milieu d’un nouveau casse-tête…