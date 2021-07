Réputé pour ne pas donner sa chance aux jeunes, le PSG pourrait changer sa politique cet été.

Rabiot, Aréola et Kimpembe sont les rares exceptions du PSG à avoir réussi dans leur club formateur. Pour tous les autres, c’est la porte de sortie pour pouvoir avoir du temps de jeu et voir sa carrière décoller. En préférant les stars à ses propres talents, Paris peine à trouver un équilibre et perd régulièrement des pépites chaque saison.

Pochettino veut changer ça

Mais visiblement, la prise de conscience est réelle au PSG. Leonardo s’active pour verrouiller l’avenir des joueurs les plus prometteurs. Et Mauricio Pochettino implique totalement les jeunes pousses parisiennes dans sa préparation. Il aimerait en embarquer plusieurs dans l’effectif 2021-2022. En attaque, par exemple, plutôt que recruter, Pochettino pourrait lancer Kalimuendo, bluffant à Lens la saison dernière, lors de son prêt.