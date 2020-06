S’il refuse de quitter le PSG jusqu’à présent, Julian Draxler pourrait se laisser convaincre de partir cet été. Explication.

Mis de côté par Thomas Tuchel, pour qu’il il n’est qu’un deuxième ou troisième choix au milieu du terrain, Julian Draxler ne semble pas vouloir quitter le PSG. Malgré des approches, notamment en Allemagne, le Parisien préfère sa confortable situation plutôt qu’envisager un transfert.

L’Euro en ligne de mire

Mais le PSG et Leonardo pourraient avoir un moyen de pression sur Julian Draxler. Avec un Euro qui aura lieu dans un an, l’Allemand sait qu’il a besoin de jouer pour pouvoir prétendre à une telle compétition. Sans garantie de temps de jeu, Draxler prend un gros risque. Paris peut très bien lui faire comprendre et précipiter son départ. En n’étant pas gourmand sur le prix de son transfert…