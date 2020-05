Priorité de Leonardo pour le poste de gardien, Donnarumma pourrait finalement être au-dessus des moyens du PSG cet été.

Encore une fois, une piste à oublier pour le PSG ? Alors que Leonardo souhaite se séparer d’Alphonse Areola et acheter un nouveau gardien, une piste du directeur sportif brésilien pourrait bien rapidement se refroidir. En effet, Leonardo pourrait rencontrer quelques difficultés dans le dossier Donnarumma.

Un super coup, mais…

Le gardien du Milan AC, dont les intérêts sont gérés par Mino Raiola, pourrait bien être trop cher pour le PSG, surtout en cette période de crise à cause du coronavirus. Quand on connaît la fermeté de Raiola dans les négociations, le dossier pourrait bien se compliquer, et finalement se retrouver au-dessus des moyens du PSG, qui serait donc contraint d’abandonner la piste menant à l’international italien, pourtant l’un des plus grands espoirs de sa génération. Affaire à suivre…