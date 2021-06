Après un été 2017 hors du commun, le PSG pourrait de nouveau frapper fort cet été. Doha a mis le chéquier de l’Emir à disposition de Leonardo.

Malgré le Covid, le PSG ne va pas connaître un été de temps de crise. Bien au contraire… Les informations qui sont communiquées par Romain Molina indiquent que Paris va sortir le grand jeu. Et le chéquier de l’Emir.

Paris veut frapper fort, très fort

Pour marquer les esprits, à un an de sa Coupe du Monde, le Qatar veut profiter de l’été 2021 pour frapper une nouvelle fois sur le marché des transferts. Deux latéraux de classe mondiale, à plus de 50 millions d’euros chacun, pourraient être acheté. On parle de Hakimi (Inter Milan) et Hernandez (Milan AC). Et Leonardo pourrait également avoir le budget pour un top joueur, offensif…