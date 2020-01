Le PSG accélère en cette fin de mercato et pourrait rapidement finaliser deux dossiers chauds.

La dernière ligne droite du mercato est bien agitée pour le PSG. Leonardo est au four et au moulin pour boucler deux dossiers. Ils concernent Layvin Kurzawa et Edinson Cavani, tous deux sur le départ.

Au revoir Paris

Layvin Kurzawa file vers la Juventus Turin, où il va retrouver Adrien Rabiot et Blaise Matuidi. En échange, Paris va récupérer Mattia De Sciglio. De son côté, Edinson Cavani est en route pour l’Atletico. Son départ serait imminent, lui qui aurait déjà passé sa visite médicale…