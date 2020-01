Leonardo a donné des bonnes nouvelles pour deux sujets sensibles du PSG. Des dossiers qui pourraient prochainement aboutir.

Concentré sur le mercato hivernal, le PSG a mis de côté ses affaires courantes et notamment les contrats de son effectif actuel. Paris a notamment demandé à Thomas Meunier de patienter pour évoquer sa prolongation de contrat.

Aouchiche et Kouassi, ça sent bon

Paris discute aussi avec ses deux pépites, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Et Leonardo indique que les choses avancent dans le bon sens : « Pas encore (pour la signature de leur contrat professionnel). Mais je pense que les rapports avec eux et leur entourage sont positifs. Honnêtement, on voulait attendre la fin du mercato aussi ». Maintenant que le mercato d’hiver ferme ses portes, Leonardo va pouvoir donner le dernier coup d’accélérateur pour tout finaliser. Deux bonnes nouvelles à venir pour le PSG !