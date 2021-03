Mauricio Pochettino souhaite revoir sa ligne défensive cet été. Le PSG pourrait recruter deux nouveaux joueurs.

Parmi les carences d’effectif relevées par Mauricio Pochettino, il y a un secteur défensif à parfaire. L’entraîneur argentin a identifié des manques qu’il veut combler et ne semble pas satisfait des forces en présence. Les rendements de Bakker, Dagba, Kehrer ou encore Diallo sont effectivement insuffisants.

Alaba et Bellerin chassés

Un défenseur capable de jouer dans l’axe et un latéral droit sont pistés. Et le PSG a déjà des noms en tête. David Alaba, en fin de contrat avec le Bayern Munich et avec qui Paris discute déjà. Et Hector Bellerin, sur le départ à Arsenal. Une arrivée libre et un transfert à 20/25 millions d’euros.