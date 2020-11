Si tout semble réunit pour que le PSG prolonge Neymar, le dossier n’a pas bougé d’un pouce depuis cet été. Étrange ?

Tous les avis sont unanimes autour de Neymar : il se sent bien à Paris, il ne veut plus partir et il est même prêt à prolonger son contrat. Depuis cet été, tous les médias évoquent en chœur les très bonnes chances de voir le PSG décrocher la signature du Brésilien pour 2 ou 3 années supplémentaires.

Toujours pas d’offre

Sauf que rien ne se passe. Le dossier Neymar n’a pas avancé d’un pouce depuis cet été. Depuis que Paris a été en finale de la Ligue des Champions. S’il est exact que les deux parties ont commencé à discuter, le PSG n’a pas transmis d’offre. De son côté, Neymar sera très attentif à ce qui se passe autour du club. Et notamment pour son copain, Kylian Mbappé, pas du tout sûr de rester. Pour les deux stars, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Rien ne sera simple.