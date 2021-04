Si le PSG court après Leo Messi, il va y avoir aussi une opportunité pour signer Cristiano Ronaldo. Et Paris pourrait en profiter.

L’été 2021 promet d’être dantesque. Entre le possible départ de Mbappé, les ventes presque acquises de Haaland, Pogba et Sancho, la fin de contrat de Messi et Cristiano Ronaldo qui semble vouloir quitter la Juventus. Autant de dossiers dans lesquels le PSG aura son mot à dire. Notamment pour les Dieux vivants que sont Cristiano Ronaldo et Messi.

Messi devrait rester

Le PSG a déjà placé ses pions pour Leo Messi. En coulisses, Neymar fait le job pour convaincre son grand ami de le rejoindre. Mais la réélection de Joan Laporta à Barcelone compliqué sa tâche. Plutôt que Messi, Paris pourrait donc se tourner vers Cristiano Ronaldo. Le Portugais a plusieurs fois discuté avec le PSG. Un club qui semble être le plus à même de lui offrir un contrat XXL, le dernier de son extraordinaire carrière.