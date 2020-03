Avec les nombreux départs qui se profilent cet été, le PSG va devoir recruter pour conserver la compétitivité de son effectif.

Entre les joueurs en fin de contrat et ceux dont Paris ne veut plus, il va y avoir du mouvement dans le sens des départs cet été ! Le PSG va en effet perdre Edinson Cavani et Layvin Kurzawa de manière certaine, puisque leur contrat s’arrête. Tout comme ceux de Thiago Silva, Thomas Meunier et Eric-Maxim Choupo-Moting, à qui Paris n’a encore rien proposé.

Du pain sur la planche !

Ces 5 départs presque certains vont devoir être compensés. Leonardo a donc du pain sur la planche pour recruter l’été prochain afin de permettre au PSG d’avoir un effectif compétitif sur chaque poste. Le défenseur central et l’attaquant de pointe seront particulièrement précieux à trouver…