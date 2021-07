Après avoir prolongé Keylor Navas, le PSG a recruté Donnarumma. Difficile d’avoir une lecture bien précise de la stratégie de Leonardo.

Totalement satisfait de Keylor Navas, le PSG n’a pas hésité au moment de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Il faut dire que le gardien de but a fait forte impression pour ses débuts à Paris. Impérial, il a permis au PSG de franchir une vraie étape en Ligue des Champions.

Donnarumma, mais pourquoi ?

Et puis cet été, Leonardo a fait des siennes. Malgré deux super gardiens dans l’effectif parisienne (Navas et Rico), le Brésilien a été chercher Gianluigi Donnarumma. Si l’Italien était libre de tout contrat, donc un vrai coup à faire, beaucoup s’interrogent malgré tout sur la pertinence de cette signature. A peine arrivé, Donnarumma fait jaser au sein du club et de ses supporters. Leonardo va devoir être solide pour faire accepter tout ça…