Si le PSG est en très bonne position pour prolonger Neymar, Leonard galère avec Mbappé. Ça risque d’être compliqué de faire les deux.

Après les prouesses du PSG en Ligue des Champions, même si la bande à Neymar a raté la dernière marche, Leonardo lance les grandes manœuvres de l’été. Elles concernent principalement les prolongations des deux stars du club : Neymar et Mbappé.

Mbappé refuse toujours de parler

Pour Neymar, le PSG est en très bonne position. Leonardo a rencontré son papa et le journal L’Equipe indique que tous les feux sont au vert. D’ici quelques semaines, tout devrait être bouclé. Peut-être même avant. En revanche, c’est plus compliqué pour Mbappé. Le Français freine des quatre fers pour repousser les avances parisiennes. Il semble vouloir partir en 2021, à un an de la fin de son contrat.