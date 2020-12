Pour prolonger, Kylian Mbappé souhaite voir le PSG se renforcer dans les mois à venir. Et notamment des joueurs de l’équipe de France.

Au PSG comme en équipe de France, Kylian Mbappé joue parfaitement son rôle de « petit prince ». Leader des deux formations, le champion du monde doit prendre une décision importante pour son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé hésite encore. Mais s’il reste, il veut que Paris se renforce dans les mois à venir.

Aouar, Pogba, Kanté

Et sur la short-list de Mbappé, on retrouve des joueurs de l’équipe de France. Des Bleus avec qui Kylian Mbappé s’entend bien. A commencer par Houssem Aouar, milieu de terrain de l’OL. Positionné sur Paul Pogba, Paris serait bien inspiré de voir ce gros coup, qui plaît beaucoup à Mbappé. Même chose pour « NG » Kanté. Trois garçons avec lesquels Mbappé a des affinités et des automatismes.