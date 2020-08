Tout proche de rejoindre le Benfica Lisbonne, Edinson Cavani a vu le club portugais mettre fin aux négociations. En cause ? Sa gourmandise financière…

Le Benfica Lisbonne pensait tenir la signature d’une des plus grosses recrues de son histoire : Edinson Cavani. Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le PSG (qu’il n’a pas souhaité renouveler pour pouvoir signer librement dans un club, laissant passer l’aventure de la Ligue des Champions), El Matador vient de susciter la colère des dirigeants portugais. En cause : sa gourmandise financière et ses exigences salariales impossible à tenir.

Les médias portugais se « payent » Cavani

Avec un salaire de 9 millions d’euros et une prime à la signature de 8 millions d’euros, Edinson Cavani disposait de conditions de rêve pour pouvoir devenir un joueur du Benfica. Mais d’après les médias portugais, son entourage a demandé plus d’argent. Salaire, commission, prime… Son clan a visiblement été trop gourmand et Benfica a quitté la table des négociations. Depuis plusieurs heures, Cavani est devenu l’ennemi public n°1 au Portugal. Les supporters sont furieux, eux qui espéraient tellement sa venue.