Le prochain départ de Thiago Silva pourrait permettre à Presnel Kimpembe de décrocher une place de titulaire dans l’axe.

Si les discussions sont toujours en cours entre Paris et le clan Thiago Silva, les espoirs de voir O Monstro prolonger sont minces. L’écart financier qui sépare les deux parties est très important et on voit mal comme le PSG va réussir à convaincre son capitaine de poursuivre avec une baisse radicale de salaire.

Promotion Kimpembe !

Mais avec ce départ programmé de Thiago Silva, c’est Presnel Kimpembe qui se frotte les mains. Une place de titulaire l’attend, aux côtés de Marquinhos, le nouveau patron de la défense parisienne. Une promotion logique dans sa progression, lui qui a montré de très belles choses depuis deux ans.