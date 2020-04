Si les dossiers Mbappé et Neymar semblent bien engagés, le PSG pourrait également poursuivre avec Thomas Tuchel.

On le dit sur le départ depuis des mois. Mais le scénario de la fin de saison, marquée par le coronavirus, pourrait changer beaucoup de choses. C’est le cas pour Mbappé et Neymar, appelés à rester une saison de plus. Et leur entraîneur, Thomas Tuchel, en ferait de même.

Statu quo complet ?

Malgré les envies de changement de Leonardo, le PSG pourrait faire le choix de la continuité en laisser Tuchel en poste. Et notamment si la Ligue des Champions reprend et que l’Allemand parvient en demi-finale de la compétition (dans un contexte particulier). Par ailleurs, la piste Bayern Munich s’est éteinte puisque le club a prolongé Hans Flick.