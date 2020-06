De retour au PSG après une saison en prêt, Alphonse Aréola ne restera pas à Paris. Hors de question pour le club mais surtout pour le joueur.

Appelé par Zinedine Zidane pour occuper le poste de doublure de Thibault Courtois, Alphonse Aréola a dit oui. En revanche, pour s’asseoir sur le banc du PSG et être numéro 2, derrière Keylor Navas, l’international français dit non. Il ne souhaite plus jouer les seconds rôles à Paris.

Raiola s’occupe de son cas

Géré par Mino Raiola, le super agent italien, Alphonse Aréola va bientôt être vendu. Courtisé en Espagne comme en Italie, le gardien de but parisien n’aura pas grand mal à trouver preneur. Pour le PSG, c’est une entrée d’argent importante pour la campagne de recrutement qui se prépare.