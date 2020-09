Après avoir perdu deux grands talents de sa formation, le PSG pourrait prendre une grande décision en intégrant le nouveau joyau du centre.

En voyant partir Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, le PSG perd deux nouveaux talents de sa formation. Des nouveaux coups durs pour le club parisien, incapable de retenir les belles promesses du futur. D’autant que d’autres pépites arrivent, à l’image de Kays Ruiz, dont tout le monde dit qu’il est un futur grand.

Du temps de jeu pour Kays Ruiz !

Pour Kays Ruiz, une décision forte pourrait être prise. Celle de l’intégrer au groupe de Thomas Tuchel et de le faire jouer, dès que possible. Le Parisien a d’ailleurs déjà eu du temps de jeu contre Lens (défaite 1-0), laissant d’ailleurs entrevoir de très belles choses. Un élément que l’on pourrait revoir dans les semaines et mois à venir, dans la rotation offensive.