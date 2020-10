Si Leonardo a terminé en trombe son mercato, il a aussi essuyé un grand nombre de refus.

Le 5 octobre au soir, le mercato estival a fermé ses portes. Une fenêtre des transferts particulières, dans laquelle le Covid-19 a changé beaucoup de choses. Notamment pour le PSG, très prudent dans son recrutement. Pour autant, Leonardo a tenté de nombreux coups, un peu partout en Europe.

Ils lui ont dit non…

Sur la piste de Sami Khedira, en difficulté du côté de la Juventus, Leonardo a vu le dossier devenir glacial. Khedira a préféré rester à Turin, quitte à ne pas jouer, plutôt que de venir à Paris. Pour Houssem Aouar, que Paris chassait depuis des mois, le Brésilien n’a pas été plus heureux. Après réflexion, il a préfèré rester à Lyon et jouer la carte de la stabilité à moins d’un an de l’Euro. Antonio Rudiger (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan) ou encore Boubakary Soumaré (LOSC) ont également décliné…