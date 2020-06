Cité parmi les possibles successeurs de Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri ne devrait pas prendre les rênes du PSG la saison prochaine.

On le dit proche d’un retour, aux commandes d’un ambitieux projet. Mais pour l’heure, on ne sait pas où va rebondir Massimiliano Allegri. Depuis son départ de la Juventus, il est libre et son nom revient régulièrement un peu partout en Europe. Mais surtout du côté du PSG, où son ami Leonardo est en poste.

Tuchel va rester

Favori pour succéder à Tuchel, Allegri va toutefois devoir attendre… Selon le journal L’Equipe, Thomas Tuchel sera toujours le coach des Parisiens la saison prochaine. S’il n’est pas certain de prolonger après juin 2021 (date de la fin de son bail), Tuchel ne sera pas débarquer. Pas d’Allegri en invité surprise de l’été, donc…