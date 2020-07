Après avoir repoussé l’offre du PSG, Thiago Silva semble prêt à faire demi-tour. Leonardo a réussi à imposer ses conditions.

Pour rester au PSG, Thiago Silva doit baisser son salaire. Et pas une petite diminution… On parle d’un salaire réduit de moitié. A 35 ans, le Brésilien affiche toujours un niveau de forme étincelant mais Paris ne peut pas se permettre d’investir autant sur un joueur en fin de carrière. Jusqu’à présent, O Monstro a toujours refusé un tel sacrifice.

Demi-tour… C’est d’accord ?

Courtisé par le Milan AC, Everton ou encore Newcastle, Thiago Silva a vite compris qu’aucun club ne pourrait lui offrir des conditions sportives comme celles du PSG, qui joue le titre en France et en Ligue des Champions chaque saison. Et même en étant moins payé, le Brésilien sait qu’il vibrera plus avec son club de cœur qu’en Angleterre, un championnat qu’il ne connait pas du tout. A genoux, le capitaine du PSG a fait demi-tour et discute à nouveau pour rester une à deux saisons de plus. Et il a de grandes chances d’accepter les conditions de Leonardo.