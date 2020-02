Après avoir prolongé son contrat de deux ans avec Strasbourg, Bingourou Kamara devient une proie plus difficile à appréhender pour l’OM, qui le suit.

En pleine réflexion pour la succession de Steve Mandanda, l’OM a ciblé plusieurs profils. Et en Ligue 1, le jeune Bingourou Kamara séduit. Gardien de but de Strasbourg (même s’il n’est pas toujours titulaire) et de l’équipe de France Espoirs, Kamara vient de prolonger en Alsace de deux saisons.

Strasbourg le verrouille

Avec un contrat qui courrait jusqu’en 2021, Kamara était une proie idéale pour l’OM. Mais en ajoutant deux ans à son bail (juin 2023), le gardien du Racing est beaucoup plus difficile à sortir. L’OM va devoir sortir le chéquier pour pouvoir le récupérer. Et l’argent, ce n’est pas ce qu’il y a le plus à Marseille en ce moment…