En prolongeant un Dimitri Payet au plus bas de sa forme, l’OM a sans doute commis une erreur stratégique.

Si la priorité de l’OM semblait s’appeler Florian Thauvin, dont le contrat arrive à échéance et qui représente la plus grosse valeur marchande du club, les dirigeants marseillais ont préféré dégainer sur Dimitri Payet l’été dernier. Une prolongation surprise, vendue comme un contrat « à vie » avec l’OM, permettant à Payet de terminer sa carrière, s’il le désire, sur la Canebière. Mais trois mois après cette signature contre baisse de salaire, l’OM a le réveil difficile.

Payet en bout de course

Hors de forme, Dimitri Payet est fantomatique dans son rôle de leader. Difficile de lui trouver plus mauvais passage dans sa carrière tant le meneur phocéen est à côté de son sujet. Une boulette de l’OM ? Ça en prend grandement la forme… D’autant plus que le dossier Thauvin s’enlise et que le club pourrait voir partir son champion du monde pour zéro, en juin.