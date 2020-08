Utilisé par Thomas Tuchel ces dernières semaines, Mitchel Bakker ne semble pas au niveau pour pouvoir espérer poursuivre au PSG.

Recruté discrètement par le PSG il y a un an, Mitchel Bakker fait ses grands débuts sous le maillot parisien ces dernières semaines. Positionné sur le côté gauche de la défense, le Hollandais remplace Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Mais ses performances ne sont pas au niveau.

Trop juste pour le PSG

Mitchel Bakker n’a pas assez de qualité et d’assurance pour prétendre à une place de numéro 1. Même en doublure, Paris est en droit d’avoir mieux. Géré par le célèbre Mino Raiola, Bakker ne devrait pas résister à l’arrivée d’un nouveau latéral gauche cet été. Et avec Bernat, Kurzawa et une recrue, Bakker est sûr de ne pas jouer.