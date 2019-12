Souvent critiqué, Andoni Zubizarreta retrouve du crédit auprès d’un OM qui fonctionne grâce à ses recrues.

Désigné parmi les grands coupables de la dernière saison, Andoni Zubizarreta serait devenu une cible de Frank McCourt, agacé par la mauvaise passe traversée par l’OM. Incapable de solutionner les problèmes d’effectif récurrents, l’Espagnol semblait sur la sellette à l’automne dernier. Mais…

Ses recrues tournent à plein régime

En l’espace de quelques semaines, tout a changé à l’OM. A commencer par la situation d’Andoni Zubizarreta. Il n’est plus question de remettre en question son action au sein du club depuis que ses recrues font tourner l’OM à plein régime. Alvaro Gonzalez en défense, Valentin Rongier au milieu et enfin Dario Benedetto devant : du 100% ! Et n’oublions pas que si André Villas-Boas a dit oui à l’OM, c’est en grande partie grâce à Zubizarreta…