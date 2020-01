Si l’OM se prépare à recevoir des offres et même à vendre cet hiver, André Villas-Boas pourrait tout à fait s’y opposer.

Après un bon début de saison, plusieurs joueurs de l’OM sont sous surveillance dans ce mercato d’hiver. C’est le cas de Morgan Sanson, épié de près par les clubs anglais. Et comme l’OM ne cache pas ses intentions de vendre pour récupérer un peu d’argent et remettre ses comptes à flot, une opération est clairement possible.

Conserver son effectif pour atteindre ses objectifs

Mais dans l’esprit d’André Villas-Boas, le raisonnement est sans doute différent. Le technicien portugais pense surtout aux objectifs à atteindre et à une qualification en Ligue des Champions, vitale pour le club. A ce titre, il pourrait tout à fait s’opposer à un départ d’un joueur comme Morgan Sanson, très précieux pour l’équipe.