Avec Leonardo Balerdi, l’OM a peut-être signé un très gros coup. En Argentin, on croit beaucoup en son potentiel.

Rares sont ceux qui connaissaient vraiment Leonardo Balerdi avant qu’il ne signe à l’OM. Peu en vue du côté du Borussia Dortmund, le défenseur argentin a été prêté avec option d’achat (14 millions d’euros). Une arrivée placée sous le signe des espoirs, Balderdi étant promis à un bel avenir si l’on en croit ceux qui l’ont croisé en Argentine, avant qu’il n’arrive en Europe.

Un futur titulaire de la sélection argentine !

Dans les colonnes de So Foot, des proches de Leonardo Balerdi ont été interrogés. Tous sont unanimes sur le sérieux et la justesse du joueur, comme Leandro Aguilera, journaliste pour Tyc Soprt : « C’est un joueur très fin qui me fait penser à Juan Simón (défenseur central argentin finaliste du Mondial 1990, joueur de l’AS Monaco de 1983 à 1986 et du RC Strasbourg de 1986 à 1988). Il est physique, mais sans être agressif comme Otamendi ». La comparaison fait saliver. Mais c’est aussi son avenir avec la sélection argentine qui peut donner confiance au nouvel investissement de l’OM. « Le sélectionneur croit beaucoup en lui. Il peut devenir un titulaire à l’avenir, explique Fernando Batista, le sélectionneur de l’équipe argentine espoir. Même s’il ne joue pas, il le veut lors des rassemblements. Cette première année en Europe lui a fait franchir un palier malgré le faible temps de jeu. Leo a une personnalité très forte et beaucoup de caractère. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va pouvoir jouer davantage à l’OM. »