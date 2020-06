Même s’il a choisi de rester à l’OM la saison prochaine, André Villas-Boas n’est pas à l’abri de claquer la porte cet été. Explication.

À l’OM, tout le monde souhaitait qu’il reste. Et finalement, après une mûre réflexion, André Villas-Boas a décidé de rester. Il va poursuivre sa mission à Marseille et tenter de continuer à briller en France mais également sur la saison européenne, puisque le club est qualifié pour la Ligue des Champions. Une très bonne nouvelle pour l’OM, même si la prudence est de rigueur…

Si les promesses ne sont pas tenues…

En effet, Andé Villas-Boas a reçu des engagements forts de la part du propriétaire de l’OM, Frank McCourt. Ce dernier s’est engagé à conserver le plus de talents possibles et à lui offrir les recrues lui permettant d’être compétition la saison prochaine. Mais avec un situation financière compliquée, on voit mal comme l’OM et McCourt vont pouvoir tenir ces promesses… Et à la fin du mois d’août, quand le championnat va reprendre et que les promesses ne seront peut-être pas tenues, Villas-Boas pourra tout à fait claquer la porte, comme Marcelo Bielsa l’a fait en son temps, lassé par les désaccords avec sa directin.