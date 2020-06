Après des débuts décevants à l’OM, Kevin Strootman ne pourra pas quitter le club. Trop cher pour trouver une autre destination, il va rester et tenter de renaître sous les ordres de Villas-Boas.

Avec un salaire XXL, Kevin Strootman ne trouvera pas de porte de sortie. L’OM a beau essayer de lui trouver une destination pour s’en débarrasser, c’est peine perdue. Alors la stratégie pourrait devenir de le relancer… à l’OM.

Strootman peut devenir clé

Avec son expérience et ses qualités techniques, Kevin Strootman pourrait devenir un atout de la prochaine équipe de Villas-Boas. S’il n’a plus la vivacité de sa belle époque romaine, le Néerlandais reste un joueur de qualité, capable d’apporter à l’équipe. La mission d’AVB sera donc d’utiliser les forces de son joueur pour le faire renaître. Entouré par Rongier et Lopez (capable de courir partout), le trio peut devenir efficace et séduisant.