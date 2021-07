Si l’OM lorgne sur Jérémie Boga, le joueur de Sassuolo reste très cher. Longoria pourrait donc se tourner vers une alternative en Ligue 2.

Faute d’avoir les moyens suffisants pour faire Jérémie Boga, l’OM cherche une alternative. Et Pablo Longoria l’a peut-être trouvée en Ligue 2. Du côté de Nîmes, relégué, se trouve Zinedine Ferhat.

Entre 3 et 5 millions

Nîmes a besoin de vendre et Ferhat ne jouera pas en Ligue 2. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, il peut partir pour un chèque compris entre 3 et 5 millions d’euros. L’OM a une opportunité de le séduire. Capable de jouer à plusieurs postes, percutant et rapide, il a les qualités pour plaire à Sampaoli.