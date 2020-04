Au regard de son extraordinaire saison à l’OM, Rongier mérite un nouveau statut.

En mettant la main sur Valentin Rongier, l’OM a réalisé une super opération. Même si Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont bien failli rater l’occasion (le Nantais a signé le 2 septembre…), son arrivée est l’une des très bonnes pioches de l’ère McCourt. Et les dirigeants auraient tout intérêt à revoir son statut cet été.

Rongier, un vrai leader

Positionné dans un milieu de terrain où il s’est imposé par son abattage, son efficacité et son sens de l’organisation du jeu, Valentin Rongier mérite clairement un nouveau statut à l’OM. Sans allonger son contrat, le Français pourrait simplement décrocher un salaire revu à la hausse et être rémunéré à hauteur de l’importance qui est la sienne à Marseille. Une manière de reconnaître son talent et témoigner de la confiance pour les années à venir.