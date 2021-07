L’OM n’a pas les moyens de s’offrir David Luiz avec un contrat « classique ». Le club pourrait lui proposer une formule à la performance.

Jorge Sampaoli a trouvé le joueur d’expérience qu’il cherchait. Il s’agit de David Luiz, en fin de contrat depuis son aventure à Arsenal. Mais l’OM n’est pas seul sur le coup. Et il faut aussi être capable de le séduire financièrement…

C’est cher…

Car David Luiz n’est pas une petite proie. Passé par de grands clubs européens, et libre de tout contrat, le Brésilien est un gros poisson pour l’OM. Pablo Longoria tenterait donc de lui proposer un montage avec un salaire fixe à la hauteur de ce que l’écurie phocéenne peut proposer. Et en fonction des performances de l’équipe, et du joueur, des primes importantes lui permettant de gagner bien plus. Il n’y a qu’avec ce système que l’OM pourra le signer.