Pour récupérer des fonds, l’OM pourrait faire le choix de vendre l’une de ses pépites en défense.

Avec pour objectif prioritaire de récupérer le plus d’argent possible, l’OM va devoir faire des choix forts. Et notamment vendre des joueurs que les supporters, et l’entraîneur, souhaiteraient pourtant conserver. Mais sans apport financier, le club ne pourra pas continuer.

Kamara ou Caleta-Car ?

Pour cela, l’OM pourrait être amené à sacrifier l’un de ses joyaux défensifs. Très courtisé, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont en première ligne. Avec des offres approchant les 50 millions d’euros, il sera impossible de dire non. La mort dans l’âme…