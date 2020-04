Avec Florian Thauvin, l’OM est dans une très mauvaise posture. Le joueur menace de partir libre dans un an et pourrait passer à l’acte.

L’OM a très mal géré la situation de Florian Thauvin. Le champion du monde n’a pas reçu de proposition pour prolonger son contrat. Un silence qui semble avoir des conséquences, aujourd’hui, sur son désir de quitter l’OM dans un an, libre de tout contrat.

Eyraud en rajoute une couche !

Et comme cela ne suffisait pas, Jacques-Henri Eyraud vient d’en rajouter une couche en demandant à trois de ses joueurs cadres (Mandanda, Thauvin et Payet) de baisser leur salaire pendant la crise. Une demande qui tombe mal et qui tend encore un peu plus la relation OM/Thauvin…