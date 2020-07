S’il est en première ligne pour partir cet été, Morgan Sanson pourrait attendre encore quelque temps pour quitter l’OM.

Il fait partie des priorités de l’OM dans la catégorie des départs. Après une super saison, Morgan Sanson est promis à un transfert cet été, avec notamment des clubs anglais très intéressés par son profil. Mais cette opération pourrait prendre du temps.

L’OM va devoir patienter

La saison de Premier League est encore en cours. Pour l’heure, les clubs anglais sont plus occupés à bien finir qu’à préparer l’exercice à venir. Pour l’OM, la vente de Morgan Sanson va donc être pour plus tard. Au mois d’août, ou même après, le temps que les écuries anglaises se mettent en marche et démarrent leur mercato. Un marché qui ira jusqu’à octobre cette année…