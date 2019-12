L’OM peut clairement croire en sa bonne étoile cet hiver concernant le transfert de Morgan Sanson.

Depuis le miracle Zambo Anguissa, acheté 30 millions d’euros par Fulham, tout devient possible à l’OM. Et à l’approche d’un mercato hivernal qui promet d’être très chaud du côté des clubs anglais, on peut raisonnablement imaginer une opération XXL pour le mois de janvier.

Sanson en première ligne

Comme indiqué par la Provence, le dossier le plus chaud de l’hiver marseillais est inévitablement celui de Morgan Sanson. Auteur d’une fin de saison canon, le milieu de terrain marseillais a tapé dans l’œil de plusieurs écuries de Premier League. En plus de celles qui le suivent depuis l’été dernier, Sanson devrait avoir l’embarras du choix. Suffisant pour espérer plus de 40 millions d’euros ? Oui !