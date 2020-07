S’il est pratiquement certain de voir Florian Thauvin à l’OM la saison prochaine, difficile de savoir s’il restera au-delà de son actuel contrat.

Thauvin ne bougera pas. Après une saison blanche, le Marseillais veut rester et jouer la Ligue des Champions avec l’OM. De plus, l’Euro se dispute dans un an et le Français ne veut prendre aucun risque en changeant de club.

L’OM bataille pour le prolonger

La question est maintenant de savoir s’il prolongera à l’OM ou s’il partira libre dans un an. Plusieurs écuries sont déjà à l’affût, notamment en Italie. De son côté, les dirigeants marseillais poussent fort pour le convaincre. Les prochaines semaines seront décisives.