Prochainement de retour à la compétition, Florian Thauvin va découvrir l’OM version Villas-Boas. De quoi influencer son avenir ?

André Villas-Boas a changé le visage de l’OM. Et les joueurs sous ses ordres en profitent pour se refaire la cerise. Mandanda, Caleta-Car, Kamara, Sanson ou encore Payet réalisent une excellente saison et attendent patiemment le retour de leur « monsieur plus », Florian Thauvin.

La patte Villas-Boas

S’il a toujours dit vouloir rester un moment à l’OM, Florian Thauvin sait aussi qu’un challenge à l’étranger peut lui plaire. Après l’expérience manquée à Newcastle, il aimerait prendre sa revanche… Mais sous les ordres d’un Villas-Boas, il pourrait clairement avoir envie de rester à l’OM encore un peu plus.