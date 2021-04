Chassé par le Milan AC, Florian Thauvin pourrait prendre tout le monde à contre-pied et se diriger vers la Liga.

Un petit moment de tension a animé la semaine marseillaise. Un clash entre Alvaro Gonzalez et Florian Thauvin. Le signe d’une ambiance compliquée ? Les deux joueurs se s’en amusés, sur les réseaux sociaux. Mais le fait est que Thauvin ne comprend pas très bien la méthode Sampaoli. Balloté à plusieurs postes, tantôt ailier gauche, tantôt derrière Milik, parfois à droite, le champion du monde n’a plus de repère et s’impatiente, lui qui est en fin de contrat.

Séville, encore là

Chaudement courtisé par le Milan AC, Florian Thauvin pourrait effectivement prendre la décision de partir. S’il a déjà gouté l’Angleterre, avec amertume, une aventure au soleil pourrait lui plaire. Mais pas le soleil de la Serie A, plutôt celui de la Liga. Le FC Séville, toujours en embuscade depuis un moment, lui ferait les yeux doux. La Provence rapporte que la piste milanaise s’est refroidie, laissant le champ libre à Séville ? L’OM aura toutes les peines du monde à le retenir, quoi qu’il en soit.