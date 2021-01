Florian Thauvin va quitter l’OM à la fin de la saison, totalement libre. Sa décision semble irrémédiable.

Depuis plus d’un an, la menace plane au-dessus de l’OM. Celle d’un départ de Florian Thauvin à l’issue de son contrat, qui se termine en juin prochain. Faute d’avoir reçu une proposition à la hauteur de ses attentes, le champion du monde va partir.

Plus aucun espoir ?

Si Florian Thauvin avait déclaré vouloir rester le plus longtemps possible à l’OM, il semble que les dirigeants n’aient pas fait le nécessaire pour lui offrir cette opportunité. Vexé, il semble avoir pris sa décision et elle parait irrémédiable. Un coup dur pour l’OM, qui va voir partir son meilleur joueur sans pouvoir récupérer un seul centime.