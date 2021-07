Si l’OM a beaucoup recruté en dehors de France jusqu’à présent, Sampaoli et Longoria pourraient piocher dans le championnat de France et tenter un coup.

C’est une piste aussi inattendue qu’intéressante qu’explore l’OM pour son mercato estival. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria ont en effet des vues sur le milieu de terrain de Nîmes, Zinedine Ferhat. En fin de contrat avec les Crocodiles (juin 2022), il intéresse l’OM.

Une bonne idée

Son profil technique, percutant et polyvalent séduirait l’OM. A 28 ans, Zinedine Ferhat est en effet un coup à tenter. D’autant plus que son prix, inférieur à 5 millions d’euros visiblement, réduit la prise de risque. Et quand on s’appelle Zinedine, comment échapper à Marseille ?