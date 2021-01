Aux commandes de l’OM depuis 5 ans, Frank McCourt pourrait démarrer une nouvelle ère l’été prochain.

L’OM Champion Project ne fonctionne pas. Même si Frank McCourt a permis à l’OM de retrouver la Ligue des Champions et de disputer une finale d’Europa League, son projet est aujourd’hui un échec. Entre les déceptions sportives et les difficultés financières, l’homme d’affaire ne peut pas dresser un autre constat.

Longoria aux commandes

Mais cet été, l’OM pourrait dire stop, arrêter les frais et démarrer un nouveau projet. En confiant les rênes du club à Pablo Longoria et André Villas-Boas, Frank McCourt pourrait opter pour un club faisant confiance aux jeunes, sans payer de stars. Un virage à 180° pour mettre fin aux dépenses inutiles et permettre à l’OM de construire un futur plus radieux.