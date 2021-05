S’il est loin de prendre sa retraite, Steve Mandanda va être impliqué dans le choix de son successeur. L’OM cherche un gardien de but pour la saison prochaine.

Pablo Longoria n’a pas fait mystère de ses intentions au poste de gardien de but. Si Steve Mandanda est et restera à l’OM cet été, le champion du Monde sait qu’un nouveau portier va débarquer. Et l’OM compte sur lui pour organisation la passation.

Mandanda va jouer le jeu

A 36 ans, Steve Mandanda vit ses dernières saisons de sa carrière. L’OM est son club de cœur et il y terminera son très joli parcours. Une implication totale qu’il mettra au service de celui qui reprendra ses gants, par la suite. Mandanda va jouer le jeu et pourrait même profiter d’une reconversion, une fois qu’il aura pris sa retraite, pour rester dans le club et y jouer un rôle. C’est en tout cas l’ambition commune du moment.