A 34 ans, Pablo Longoria a mis la main sur l’OM et semble pouvoir faire à peu près tout ce qu’il veut. Un choix risqué ?

En quelques mois, Pablo Longoria est devenu le grand patron de l’OM. André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud et même le sympathique Nasser Larguet : tous ont été évincés par le nouvel homme fort du club.

Peu d’expérience…

A seulement 34 ans, Pablo Longoria est aux commandes d’un des plus grands clubs français. S’il a fait ses armes à Valence, il n’a aucune expérience à un poste de manager et n’a jamais présidé. Autour de lui, il installe des hommes de confiance et tisse sa toile pour pleinement asseoir son autorité à Marseille. Un choix risqué qui va devoir être payant car si cela ne va pas dans le bon sens, l’OM aura encore perdu un précieux temps…