Au poste de gardien de but, l’OM a choisi Pau Lopez. Avec pour objectif de préparer la succession de Mandanda, en fin de carrière.

Sur le marché des transferts, en Ligue 1, difficile de trouver plus actif que Pablo Longoria et Leonardo. Les « Monsieur » recrutement de l’OM et du club de la Capitale sont en feu et enchaînent les signatures. Notamment au poste de gardien de but, où les deux clubs adoptent une stratégie similaire.

Un jeune pour remplacer le vieux

En choisissant Pau Lopez et Gianluigi Donnarumma, Longoria et Leonardo mettent en place le même processus. Faire venir un jeune talent pour concurrencer le numéro 1 en poste et préparer l’avenir. A 36 et 34 ans, Steve Mandanda et Keylor Navas ne sont pas éternels. Pau Lopez et Gigi Donnarumma ont donc pour mission de s’installer progressivement dans les cages. Dès cette saison ?