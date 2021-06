Après avoir dépensé 15 millions d’euros sur Benedetto, l’OM souhaite s’en séparer. Pas simple pour Pablo Longoria.

La bonne pioche Benedetto aura été de courte durée. L’Argentin sort d’une triste saison et Jorge Sampaoli, son compatriote, ne semble pas avoir envie de le relancer. Il est bien plus prompt à installer Milik et Gameiro sur le front de son attaque. Mais pour cela, il faut exfiltrer l’ami Dario.

Limiter la casse

Sur la liste des transferts, Dario Benedetto va avoir du mal à trouver un challenge en Europe. Si des clubs espagnols y songent, encore faut-il pouvoir aligner transfert et salaire… Clairement, l’OM doit limiter la casse et Pablo Longoria tenter de réparer la « bêtise » de son prédécesseur, Andoni Zubizarreta. 15 millions d’euros sur un joueur trentenaire qui n’a jamais joué en Europe, il fallait oser… Et même si le bilan de Benedetto est honorable, il est loin des attentes et de l’investissement consenti.