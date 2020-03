L’OM est dans l’attente des décisions du fairplay financier avant de pouvoir lancer sa campagne pour la saison prochaine.

Bloqué. L’OM est totalement bloqué. Le fairplay financier paralyse totalement les dirigeants de l’OM, dans l’incapacité totale de pouvoir envisager un recrutement ou même une prolongation de contrat. La situation économique est tellement serrée que les Marseillais ne peuvent pas bouger une oreille !

Des sanctions attendues

L’UEFA doit prochainement se prononcer sur des sanctions éventuelles et l’OM ne devrait pas y couper. Reste à connaître la gravité des mesures prises à l’encontre de l’OM Champions Project… Ce qui est sûr, c’est que Zubizarreta et Eyraud attendent ce verdict avant de pouvoir lancer leur grande campagne de signatures. Des recrues pour la saison prochaine mais surtout des prolongations. Pour rappel, Germain, Amavi, Mandanda, Lopez ou encore Thauvin n’ont plus qu’un an de contrat…