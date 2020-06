Très critiqué, Jacques-Henri Eyraud pourrait être en train de préparer sa sortie à l’OM. Un soulagement pour les supporters ?

Chahuté depuis plus d’un an de son poste de président, Jacques-Henri Eyraud a récemment accordé une interview à France Football. Un entretien qui a des allures de bilan et qui pourrait être le chant du départ pour le président de l’OM.

Un bilan lourd à porter

Pris pour cible par les supporters de l’OM qui le tiennent pour responsable de la situation financière dans laquelle se trouve le club, Jacques-Henri Eyraud pourrait être amené à quitter son poste sous la pression. Plusieurs médias ont d’ailleurs évoqué qu’il s’agissait d’une option qui prenait de l’ampleur.