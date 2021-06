Après avoir totalement échoué à l’OM, Kostas Mitroglou continue de décevoir en Grèce. La spirale infernale continue…

L’OM a fait le plus dur, l’hiver dernier : réussir à se débarrasser de Mitroglou. Successivement prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, le Grec n’a jamais réussi à retrouver son niveau du Benfica. A six mois de la fin de son contrat, l’OM a dit stop. Et Mitroglou est rentré en Grèce, tenter de se relancer.

Ça ne marche toujours pas…

S’il a inscrit deux buts importants pour l’Aris Salonique, son rendement est clairement en deçà des investissements consentis pour le faire venir. A tel point que son club envisage de le faire partir cet été. L’Aris Salonique aimerait faire l’économie de son salaire, qui pèse lourd dans le vestiaire. Tiens, comme à l’OM…